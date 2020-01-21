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21 января • обновлено в 13:08
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Заявления Кривоноса пока не выглядят реалистичными: экс-заместитель первого секретаря СНБО

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Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008-2011гг) Степан Гавриш в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявления господина Кривоноса, что вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса.

"Думаю, что Кривонос озвучил позиции значительной части силовиков и определенных политиков, которые трезво смотрят на развитие ситуации по завершению войны на Донбассе. Собственно, он назвал два сценария, когда Россия может развернуть полномасштабное наступление, и ВСУ должны быть готовы не только его отбить, а пойти в контрнаступление. И второй - это сценарий подобный тому, что происходило в Хорватии, когда хорваты заручились поддержкой международных союзников. Пока не известно, кто это может быть в случае с Украиной, чтобы мы могли начать боевые действия по освобождению Донбаса. Пока это не выглядит реалистично, ведь тогда Милошевич согласился на наступление хорватской армии", - заявил Гавриш.

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