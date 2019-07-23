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"Я бы переиграл, наверное, финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля"" - Андрей Шевченко в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА".

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Чем украинский футбол лучше итальянского и английского, сколько времени он проводит с детьми, вернется ли он в политику, в чем феномен Лобановского и увлекаются ли его сыновья футболом.

Рассказал Анне Буткевич, звезда мирового футбола, обладатель "Золотого мяча", легенда украинского спорта, которого называют Дьяволом с Востока, тренер национальной сборной Украины по футболу и многодетный отец Андрей Шевченко в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима".

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Автор
Анна Буткевич Анна Буткевич
Тема
Без грима
Персона
Андрей Шевченко
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