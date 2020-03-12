Погода в Украине испортится: прогноз на 13 марта от ObozTV

В конце рабочей недели погода в Украине испортится – в основном будет пасмурно и дождливо.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 13 марта.

На западе пройдут легкие дожди. Температура будет колебаться от +5 до +13, ночью от +7 до +14 градусов.

В северных областях облачно, в Житомире ожидается дождь. Дневная температура от +7 до +11 градусов, ночная от +8 до +11.

На востоке небо затянет облаками. В Харькове прогнозируют кратковременный ливень. Температура воздуха днем достигнет +18, ночью будет колебаться от +9 до +15 градусов.

На юге ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночь также будет теплой – от +9 до +16.

В центральных регионах облачно, в Виннице возможен дождь. Температура днем от +8 до +18 градусов, ночью +9 ... +16.

Киеву синоптики прогнозируют небольшие ливни на протяжении суток. Днем температура составит +8... + 10 градусов, ночью +9... +11.

Как писал OBOZREVATEL, широкое распространение предрассудков по поводу пятницы 13-го привело к неожиданному эффекту – этот день оказался чуть ли не самым безопасным в году.

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