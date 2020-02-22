Снег с дождем: прогноз на 23 февраля от ObozTV

В воскресенье дожди и снегопады накроют почти всю территорию Украины.

ObozTV представляет прогноз погоды на 23 февраля.

На западе дожди пройдут практически во всех областях, только в Ужгороде ожидается снег. Максимальная дневная температура +11, ночью на термометрах от +1 до +7 градусов.

На севере также дожди, в Сумах возможен мокрый снег. Температура воздуха днем от +2 до +6 градусов, ночью до -1.

В восточных регионах облачно. Местами кратковременные дожди, а в Харькове – снег. Температура воздуха днем от +1 до +4 градусов, ночная температура около нуля.

Юг Украины затянет облаками, на Херсонщине и Николаевщине прогнозируют умеренные дожди. Температура воздуха днем от +4 до +7, ночью от 0 до +6 градусов.

В центральных областях установится пасмурная погода с незначительными осадками в виде дождя и снега. Температура воздуха днем от +1 до +8, ночью столбики термометров опустятся до нуля.

Киеву обещают ливни на протяжении всего дня. Дневной максимум до +7, ночью температура будет колебаться от +3 до +5 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что 23 февраля в Украине долгое время праздновали День защитника Отечества, но с 2014 года государство отказалось от этого праздника. Какова история этого дня – читайте в нашем материале.

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