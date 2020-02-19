Часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на 20 февраля от ObozTV

В ближайшие сутки сохранится теплая погода, но часть Украины накроют кратковременные дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 20 февраля.

На западе облачно с дождем. Днем термометры покажут до +8, ночью от +1 до +6 градусов.

Северным регионам синоптики обещают облачную погоду. В Житомире – легкий ливень. Дневной максимум до +4, ночью местами около нуля.

На востоке преимущественно облачно, но без осадков. Температура воздуха днем от 0 до +6 градусов, ночью от 0 до +4.

На юге также пасмурно. В Херсоне и Одессе ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха днем от +4 до +8, ночью от +2 до +7 градусов.

В центральных областях переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется от +3 до +7, ночью температура снизится до +1 градуса.

В Киеве прогнозируют облачную погоду. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +3.

Ранее астролог Эфа Форина в блоге на OBOZREVATEL напомнила о большом количестве "двоек" в дате 20 февраля 2020 (20.02.2020) и рассказала, как можно использовать этот день.

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