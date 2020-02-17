Потеплеет еще больше: прогноз погоды в Украине на 18 февраля от ObozTV

Во вторник в Украине будет по-весеннему тепло, днем воздух прогреется от +4 до +11 градусов. В западных и центральных областях местами задождит.

ObozTV представляет прогноз погоды на 18 февраля.

На западе облачно, местами – кратковременные ливни. Температура воздуха днем до +9, ночью от +2 до +7 градусов.

На севере также облачно, но без осадков. Дневной максимум +7 градусов, ночью местами до нуля.

Восточный регион – без осадков, преимущественно облачно. Температура от 0 до +4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1.

На юге переменная облачность. Температура воздуха днем от +5 до +11, ночью от +1 до +9 градусов.

В центральной Украине в основном облачно. В Виннице ожидается дождь. Температура воздуха днем от +3 до +8, ночью местами 0 градусов.

Киеву синоптики обещают пасмурную погоду, возможен дождь. Дневной максимум +5, ночью от +3 до +4 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что вслед за теплой и бесснежной зимой в Украину может прийти еще более теплая и засушливая весна.

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