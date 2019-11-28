В пятницу Украину накроют дожди: прогноз погоды на 29 ноября от ObozTV

В последнюю пятницу ноября по всей Украине пройдут дожди. Зато плюсовая температура ожидается даже ночью.

ObozTV представляет прогноз погоды на 29 ноября.

На западе облачно, практически во всех областях пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +4.

Северу также прогнозируют осадки. Дневной максимум +6, ночной минимум +3 градуса.

На востоке преимущественно пасмурная и дождливая погода. Максимум дневной температуры +10, ночью на термометрах +1 градус.

Юг и Крым – небо затянет облаками. Симферополю обещают небольшой ливень. Температура воздуха днем +14 градусов, ночью +8.

В центральных регионах облачно, местами – кратковременные осадки. Днем воздух прогреется до +9, ночью термометры покажут +5 градусов.

В Киеве пятница будет пасмурной, вероятен небольшой ливень. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +4.

OBOZREVATEL напоминает, что на 29 ноября в 2019 году выпадает так называемая "черная пятница" – день глобальных распродаж. Многие продавцы предлагают скидки в течение всего уик-энда или даже целой недели.

Впрочем, эксперты советуют украинцам быть внимательными и не покупать товары в спешке – читайте о том, как магазины обманывают покупателей.

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