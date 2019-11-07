Холода задерживаются: прогноз погоды в Украине на 8 ноября от ObozTV

Холода задерживаются: прогноз погоды в Украине на 8 ноября от ObozTV467 Читать материал на украинском
В Украине продолжается аномально теплая осень и в ближайшие дни синоптическая ситуация не изменится.
ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 8 ноября.
На западе небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные ливни. Днем на термометрах +15, ночью +6 градусов.
На севере облачно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +14 градусов, ночной минимум +8.
На востоке тоже облачно и сухо. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбик термометра опустится до +11.
Югу и Крыму обещают сухой и пасмурный день. Температура воздуха на протяжении дня до +25 градусов, ночью +14.
В центральных областях переменная облачность. Температура воздуха днем +19, ночью +10 градусов.
В Киеве набегут облака, но погода будет сухой. Дневной максимум +14, ночной минимум +10 градусов.
OBOZREVATEL напоминает, что похолодание в Украине ожидается после 15 ноября. А вместе с холодами придут традиционные болезни – грипп и ОРВИ. Медики предупреждают, что в этом году грипп начнет активно циркулировать уже в конце ноября, причем украинцам угрожают опасные штаммы вируса, которые сильно мутировали.
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