Местами +20: прогноз погоды в Украине на 27 октября от ObozTV

В воскресенье 27 октября в отдельных областях Украины небо затянет облаками, однако осадки не ожидаются.

ObozTV представляет прогноз погоды на 27 октября.

На западе облачно, но погода будет оставаться сухой. Днем на термометрах +18, ночью +9.

В северных областях пасмурная погода, без осадков. Дневной максимум +17, ночной минимум +9.

На востоке ясно, без капли осадков. Днем воздух прогреется до +19, ночью столбик термометра опустится до +8.

На юге и в Крыму ожидается погожий день. Температура воздуха в течение дня +21, ночью +10.

В центральных областях чистое безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Температура днем ​​+21, ночью +9.

В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +18, ночной минимум +12.

Как писал OBOZREVATEL, существенное похолодание в Украине ожидается с понедельника, 28 октября. Уже появился подробный прогноз на ноябрь 2019 года и стало известно, когда выпадет снег.

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