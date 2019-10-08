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9 октября • обновлено в 05:23
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Ожидаются заморозки: прогноз погоды в Украине на 9 октября от ObozTV

15.6т Читать материал на украинском

В среду в Украине ожидается облачная и преимущественно сухая погода, днем температура будет колебаться в пределах +10... +14 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 9 октября.

На западе небо затянет облаками. Температура воздуха днем +14, ночью возможны заморозки – 0 градусов.

Север – день будет пасмурным, без осадков. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум – ноль.

На востоке обещают переменную облачность, также без осадков. Максимум дневной температуры +11 градусов, ночью на термометрах 0.

Ожидаются заморозки: прогноз погоды в Украине на 9 октября от ObozTV

На юге и в Крыму солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха днем +14, ночью +2 градуса.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью термометры покажут 0.

Киеву прогнозируют пасмурный день с прояснениями, без капли осадков. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум +4.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 9 октября в Украине ожидается новая волна потепления – в некоторых регионах воздух прогреется до +20 градусов.

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