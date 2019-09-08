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9 сентября • обновлено в 11:13
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"Бабье лето" в Украине: прогноз погоды на 9 сентября от ObozTV

24.9т Читать материал на украинском

Вторая неделя сентября обещает быть теплой. В некоторых областях Украины пройдут дожди, но в целом будет преобладать сухая и комфортная погода, присущая классическому "бабьему лету".

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 9 сентября.

На западе небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди. Максимум дневной температуры +27 градусов, ночью +12.

На севере также облачно, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +24 градуса, ночной минимум +13.

На востоке по прогнозу сухая погода с переменной облачностью. Воздух прогреется до +26 градусов, ночью столбик термометра опустится до +11.

"Бабье лето" в Украине: прогноз погоды на 9 сентября от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Юг и Крым – солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха в течение дня +27 градусов, ночью на термометрах +16.

В центральных областях день обещает быть сухим и пасмурным. Температура днем +25 градусов, ночью +13.

В Киеве в понедельник небо затянет осенними облаками. Дневной максимум +25 градусов, ночной минимум +20.

Как писал OBOZREVATEL, еще 28 августа известный синоптик Наталья Диденко сообщила о приходе в Украину "бабьего лета". По ее прогнозам, оно продлится до 11 сентября.

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