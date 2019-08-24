До +32 и без дождей: прогноз погоды в Украине на 25 августа от ObozTV

В воскресенье почти по всей территории Украины жарко и сухо, только северным регионам прогнозируют комфортную температуру до +25 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 25 августа.

На западе небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +13.

На севере также облачно. Дневной максимум +25 градусов, ночью на термометрах +12.

На востоке ясно и жарко. Воздух прогреется до +30 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14.

Югу и Крыму обещают безоблачное небо и отсутствие осадков. Температура днем +32 градуса, ночью на термометрах +20.

В центральных областях преимущественно облачно. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +13.

В столице Украины переменная облачность, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +17.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на последнюю неделю этого лета, которая начнется уже с 26 августа.

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