Потеплеет, но дожди кое-где останутся: прогноз погоды в Украине на 28 июля от ObozTV

Потеплеет, но дожди кое-где останутся: прогноз погоды в Украине на 28 июля от ObozTV588 Читать материал на украинском
Лето в Украине постепенно набирает обороты – температура воздуха поднимается, а дожди отступают.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на воскресенье, 28 июля.
На западе ожидается облачная погода. Местами дожди будут чередоваться с прояснениями. Дневной максимум +27 градусов, ночной минимум +14.
На севере прогнозируют осадки. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +15.
На востоке будет преобладать сухая и малооблачная погода, без существенных осадков. Максимальный показатель днем +27 градусов, ночью +15.
В южных областях и в Крыму будет облачно. Но, по прогнозу, сухо. Дневные показатели +30, ночные +16 градусов.
В центральных регионах кратковременные ливни, на смену которым может приходить солнце. Днем стрелка термометра поднимется до +27, ночью опустится до +14 градусов.
Киеву синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем +28 градусов, ночью +18 и ясное звездное небо.
OBOZREVATEL напоминает, что ранее известный синоптик Наталья Диденко посоветовала использовать теплую погоду "с удовольствием", ведь уже 31 июля – 1 августа в Украине снова существенно похолодает.
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