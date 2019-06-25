В Украину идут летние дожди: прогноз погоды на 26 июня от ObozTV

В Украину возвращаются дожди. Практически по всей территории ожидаются летние ливни, местами с грозами.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 26 июня.

В западных областях дожди, лишь в отдельных регионах синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Воздух днем прогреется до +28 градусов, ночью +15.

На севере осадки и ощутимая прохлада. Днем максимальный показатель +23, ночью +14.

На востоке переменная облачность, местами обещают осадки. Днем до +25, ночью термометры покажут +14 градусов.

Юг и Крым ждет ясное чистое небо, без осадков. Днем до +29. Ночью минимальный показатель +15.

В центральных областях переменная облачность, возможны незначительные осадки. Днем воздух прогреется до +25, ночью прохладнее +14.

В Киеве также пройдут дожди. Днем максимальный показатель +29, ночью стрелка термометра опустится до +15.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал OBOZREVATEL, что на этой неделе самые сильные дожди по всей Украине ожидаются 28-29 июня. Они принесут снижение температуры еще на 5-7 градусов.

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