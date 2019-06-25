В Украину идут летние дожди: прогноз погоды на 26 июня от ObozTV

В Украину идут летние дожди: прогноз погоды на 26 июня от ObozTV2.6тЧитать материал на украинском
В Украину возвращаются дожди. Практически по всей территории ожидаются летние ливни, местами с грозами.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 26 июня.
В западных областях дожди, лишь в отдельных регионах синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Воздух днем прогреется до +28 градусов, ночью +15.
На севере осадки и ощутимая прохлада. Днем максимальный показатель +23, ночью +14.
На востоке переменная облачность, местами обещают осадки. Днем до +25, ночью термометры покажут +14 градусов.
Юг и Крым ждет ясное чистое небо, без осадков. Днем до +29. Ночью минимальный показатель +15.
В центральных областях переменная облачность, возможны незначительные осадки. Днем воздух прогреется до +25, ночью прохладнее +14.
В Киеве также пройдут дожди. Днем максимальный показатель +29, ночью стрелка термометра опустится до +15.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал OBOZREVATEL, что на этой неделе самые сильные дожди по всей Украине ожидаются 28-29 июня. Они принесут снижение температуры еще на 5-7 градусов.
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