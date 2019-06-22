Дожди возвращаются: прогноз погоды в Украине на 23 июня от ObozTV

Дожди возвращаются: прогноз погоды в Украине на 23 июня от ObozTV4.7тЧитать материал на украинском
В Украину возвращаются дожди и грозы, долгожданное ослабление жары – совсем скоро. ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 23 июня.
На западе дождь. Днем термометры покажут +28, ночью будет прохладнее, +15.
На севере облачно, местами кратковременные осадки. Максимальный показатель днем +29, ночью +18.
На востоке воздух прогреется до +32 градусов, небо будет облачным, но осадков не прогнозируют. +20 покажут термометры ночью.
Юг и Крым раскалит до +33 градусов, местами кратковременный дождь. +21 покажут ночные термометры.
В центральных областях осадков не прогнозируют, однако небо будет облачным. Днем максимум +30, ночью +18.
В Киеве день также будет сухим и пасмурным. Температура воздуха днем поднимется до +32, ночью +23 и ясное звездное небо.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре отмечают, что температура воздуха в Украине аномальная даже для лета. По мнению синоптиков, на рост температуры влияют два фактора.
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