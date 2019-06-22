ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Дожди возвращаются: прогноз погоды в Украине на 23 июня от ObozTV

4.7тЧитать материал на украинском

В Украину возвращаются дожди и грозы, долгожданное ослабление жары – совсем скоро. ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 23 июня.

На западе дождь. Днем термометры покажут +28, ночью будет прохладнее, +15.

На севере облачно, местами кратковременные осадки. Максимальный показатель днем ​​+29, ночью +18.

Дожди возвращаются: прогноз погоды в Украине на 23 июня от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На востоке воздух прогреется до +32 градусов, небо будет облачным, но осадков не прогнозируют. +20 покажут термометры ночью.

Юг и Крым раскалит до +33 градусов, местами кратковременный дождь. +21 покажут ночные термометры.

В центральных областях осадков не прогнозируют, однако небо будет облачным. Днем максимум +30, ночью +18.

В Киеве день также будет сухим и пасмурным. Температура воздуха днем ​​поднимется до +32, ночью +23 и ясное звездное небо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре отмечают, что температура воздуха в Украине аномальная даже для лета. По мнению синоптиков, на рост температуры влияют два фактора.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПрогноз погоды
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости