Дожди возвращаются: прогноз погоды в Украине на 23 июня от ObozTV

В Украину возвращаются дожди и грозы, долгожданное ослабление жары – совсем скоро. ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 23 июня.

На западе дождь. Днем термометры покажут +28, ночью будет прохладнее, +15.

На севере облачно, местами кратковременные осадки. Максимальный показатель днем ​​+29, ночью +18.

На востоке воздух прогреется до +32 градусов, небо будет облачным, но осадков не прогнозируют. +20 покажут термометры ночью.

Юг и Крым раскалит до +33 градусов, местами кратковременный дождь. +21 покажут ночные термометры.

В центральных областях осадков не прогнозируют, однако небо будет облачным. Днем максимум +30, ночью +18.

В Киеве день также будет сухим и пасмурным. Температура воздуха днем ​​поднимется до +32, ночью +23 и ясное звездное небо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре отмечают, что температура воздуха в Украине аномальная даже для лета. По мнению синоптиков, на рост температуры влияют два фактора.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал