Вспышка пневмонии в Китае: стоит ли бояться украинцам

Врач-терапевт Юлия Поворознюк в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, стоит ли украинцам бояться вспышки пневмонии в Китае.

"Если украинцы будут путешествовать по Китаю, то вероятность заболеть, и привезти этот вирус в Украину существует. И здесь речь идет о вирусной пневмонии, которая очень опасна, ведь она очень быстро поражает оба легких. Вирусная пневмония дает выраженную клинику, от которой требуется стационарное лечение. А бактериальная пневмония поражает какое-то одно легкое или только часть легкого, ее гораздо легче вылечить чем вирусную. Кроме того, вирусные пневмонии очень быстро дают легочную недостаточность", - заявила Поворознюк.

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