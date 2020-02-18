Война есть продолжение политики, которую ведет РФ: военный эксперт

Военный эксперт Олег Стариков в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал обострение ситуации на Донбассе и дал прогнозы относительно дальнейшей эскалации конфликта.

"Если брать логику конфликта малой интенсивности, то это называется мерами ведения войны. Сначала идет деэскалация, а затем эскалация. Поэтому я не удивлен. Но я был впечатлен количеством вооруженных сил противника, которые атаковали позиции наших военных. Это было три роты. То есть это батальон - это 600-800 человек с боевой техникой. Это большое количество личного состава и техники. И почему наша разведка не зафиксировала движение такого количества техники, вот это у меня вызывает много вопросов ", - заявил Стариков.

Он отметил, что эти обстрелы можно считать попыткой Российской Федерации давить на Украину.

"Война есть продолжение политики, которую ведет РФ", - добавил эксперт.

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