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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 4 грудня 2019 року

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Одна жінка загинула і більше двох десятків потерпи через пожежу у центрі Одеси

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Королівства Швеція

Щонайменше 17 людей загинули на Філіппінах через потужний тайфун Каммурі

Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію

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