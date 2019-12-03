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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 3 грудня 2019 року

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Верховна рада проголосувала за зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Стан чотирирічного хлопчика з міста Бахмут, який вчора випав з 4-го поверху багатоповерхівки стабільно важкий.

У столиці Британії зранку розпочався дводенний саміт НАТО на найвищому рівні.

Потужний тайфун Камуррі атакував Філіппіни.

Снігові замети та повністю паралізований рух транспорту. Такі наслідки потужної бурі, яка пронеслася над північною частиною США.

В Україні істотно потеплішає

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