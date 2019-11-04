Випуск OBOZ NEWS о 11:00 4 листопада 2019 року

ООН оприлюднили дані, щодо наслідків війни на Донбасі

У штабі операції обєднаних сил спростовують інформацію, що до початку відведення військ зі історони окупаційної влади в районі Петрівського. Називають це провокацією та зимилюванням очей світовій спільноті

На Одещині тривають пошуки підозрюваного у вбивстві 14ти річної дівчинки.

Дональд Трамп закликав оприлюднити ім‘я співробітника американських спецслужб, який поскаржився на телефонну розмову президента США з Володимиром Зеленським.

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