Важнейшие события недели: спецтема "Студии OBOZREVATEL"

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила провели спецвыпуск посвященый основным событиям этой недели.

Журналисты сделали обзор обострения военных действий на Донбассе, процесса эвакуации украинцев из Китая и протестов в Новых Санжарах, а также вспомнили как прошел День Героев Небесной сотни в этом году.

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