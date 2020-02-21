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21 февраля • обновлено в 16:20
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Важнейшие события недели: спецтема "Студии OBOZREVATEL"

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила провели спецвыпуск посвященый основным событиям этой недели.

Журналисты сделали обзор обострения военных действий на Донбассе, процесса эвакуации украинцев из Китая и протестов в Новых Санжарах, а также вспомнили как прошел День Героев Небесной сотни в этом году.

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