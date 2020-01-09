В Москве избили сына Жванецкого

Сына известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого 24-летнего Дмитрия жестоко избили в Москве.

Как передает Тelegram-канал Mash, парень вместе с другом Филиппом Гинзбургом решил зайти в караоке. Однако, увидев, как группа неизвестных парней обижает девушку, Дмитрий и Филипп решили вмешаться в конфликт.

Жванецкий потребовал извинений, однако в итоге все закончилось дракой, в результате которой Дмитрия с другом отвезли в больницу.

В комментарии 5 каналу сын Жванецкого рассказал о ночном происшествии:

"Нас с другом попытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали".

По словам парня, он уже написал заявление в полицию.

Сообщается, что врачи диагностировали у Дмитрия открытую рану губы и полости рта.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг Жванецкого разгорелся скандал. В феврале стало известно, что он получил орден в России. Украинские активисты заявили о намерениях сорвать запланированные в Киеве и Одессе выступления артиста, если он публично не откажется от награды Путина.

Россиян также возмутил факт награждения Жванецкого, так как онзаявлял о своей проукраинской позиции. Позже он пояснил, что всю жизнь писал об Одессе, а орден принял, потому что дали.

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