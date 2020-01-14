В Киеве затопило ТРЦ: первый этаж залило кипятком

Директор центра "Институт города" Александр Сергиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости, что из-за прорыва теплосети затопило ТРЦ "Ocean Plaza" в центре Киева.

"Говорить, что магистраль была в исправном состоянии не корректно, ведь магистраль лежит под землей, за ней нельзя постоянно наблюдать. Я думаю, что магистраль не была в соответствующем состоянии - ей почти сорок лет. Определить сверху, в каком состоянии магистраль, просто невозможно. Летом, когда проводили испытания, она их выдержала, но зимой нагрузка идет постоянно: уже третий месяц отопительного сезона, и в том, что произошел прорыв магистрали, ничего удивительного для меня нет", - заявил Сергиенко.

Он отметил, что нужно разобраться в причинах проблемы, а не давать эмоциональные оценки.

"Почему залило ТРЦ? А потому что он стоит ниже уровня дороги. Строители и заказчик ТРЦ должны были предусмотреть эту ситуацию. Если бы не магистраль, то мог бы быть просто сильный ливень... Нужно было предусмотреть защитное оборудование для таких случаев. Но, думаю, застройщик Ocean Plaza просто решил сэкономить", - добавил эксперт.

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