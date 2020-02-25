В Госдуме потребовали от Украины воду в Крым в обмен на путевки
Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов отличился абсурдным заявлением о воде для оккупированного Крыма.
Он заявил, что Украина якобы обязана открыть Северо-Крымский канал, поскольку летом ее гражданам из-за эпидемии коронавируса придется ездить отдыхать на полуостров. Наглый ультиматум российский политик озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы