В Госдуме потребовали от Украины воду в Крым в обмен на путевки

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов отличился абсурдным заявлением о воде для оккупированного Крыма.

Он заявил, что Украина якобы обязана открыть Северо-Крымский канал, поскольку летом ее гражданам из-за эпидемии коронавируса придется ездить отдыхать на полуостров. Наглый ультиматум российский политик озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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