Украинец ярко разнес Скабееву в прямом эфире 206

На российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал между украинским экспертом Вадимом Трюханом и скандальными ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

Это произошло на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1". Поводом стали слова украинца о том, что Российская Федерация ведет войну против его страны.

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