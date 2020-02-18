Украина не готова к возвращению граждан из Китая: Ольга Богомолец

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала процесс подготовки к возвращению украинцев из Китая. На самолете будут находиться 25 иностранцев и 45 украинцев. По прибытии всех пассажиров разместят на двухнедельный карантин.

"Я считаю, что отказ официальных властей и отказ представителей министерства сообщить о месте пребывания пассажиров, о том, куда их будут везти, он свидетельствует о непрофессионализме, о страхе, о неподготовленности, о непонимании того, как правильно из этой ситуации выходить. В Китае и США четко было сообщено, где будут расположены зараженные люди и люди, которые вернулись из зоны риска. Это свидетельствует, что власть не имеет уважения к украинскому сообществу", - заявила Богомолец.

Она отметила, что по ее информации пассажиров из Китая могут разместить на Западной Украине.

"Вирус может выйти за пределы строения, где будут размещены люди, только вместе с людьми", - добавила заслуженная врач Украины.

Также Ольга Богомолец прокомментировала, готова ли Украина к возвращению граждан из страны, где царит эпидемия коронавируса.

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