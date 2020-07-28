Терор в окупованому Криму! Підсумки дня. Вівторок, 28 липня
Україна поінформувала світ про загибель у Криму трирічного Муси Сулейманова
Другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження голови делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську
Люблінський трикутник: Україна, Польща і Литва заснували новий формат співпраці
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає пандемію коронавірусу найсерйознішою проблемою і скликає надзвичайний комітет
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