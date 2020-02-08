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9 февраля • обновлено в 03:07
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TANYA LI – Економістка за освітою, артистка за покликанням та САМВЕЛ – Переможець шоу "топ-модель по-українськи"

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Спортсменка, активістка і просто красуня. Теле-радіоведуча, увірвалась в український шоу-бізнес у складі гурту SELFY з піснею "Галя балувана". Нині розпочала сольну кар`єру.

У минулому спортсмен, самбіст, віднедавна – співак та обличчя глянців. Захоплюється історією тамплієрів та масонів. Дивує татуюванням із "всевидячим оком".

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