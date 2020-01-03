Новые штрафы для пьяных водителей не заработали: комментарий автоюриста

Автоюрист Денис Конюшко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал перенос даты увеличения штрафов для пьяных водителей в Украине.

"Действующее законодательство в том виде, в котором оно есть сейчас, совершенно не готово к внедрению уголовной ответственности для пьяных водителей. Если бы эти изменения не были перенесены, то фактически все бы управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения совершенно безнаказанно", - заявил Автоюрист.

Он также выразил сомнения по поводу того, заработают ли изменения с 1 июля, ведь именно на эту дату правительство перенесло внедрение штрафов.

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