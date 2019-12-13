Сколько Британии будет стоить выход из ЕС: эксперт-международник

Эксперт-международник Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, сколько будет стоить Великобритании выход из Евросоюза.

"Были тревожные ожидания, но что такое потери из-за неопределенности? Это потери из-за того, что офисы крупных корпораций решили не ждать этого момента, а перевезти свои офисы на континент, а вторая составляющая, это ожидание, касающиеся различных индексов. И курс фунта рухнул, и индексы акций некоторых британских компаний. И этот процесс еще будет продолжаться. Здесь вопрос, все ли субъективные прогнозы подтвердятся или нет ", - заявил Воля.

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