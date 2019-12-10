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10 декабря • обновлено в 12:09
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О чем нам говорят эмоции Зеленского: эксперт по невербальным коммуникациям

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Эксперт по невербальной комуникации Валентин Ким в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал эмоциональное состояние президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в нормандском формате.

"Дипломатический протокол и этикет – невербально ориентированная сфера человеческой деятельности. Здесь от нюансов отношений зависит очень многое. В данном случае стоит начать даже не с того, как они сели за стол, а с того, как г-н Макрон вообще встречал гостей. Потому что отношение к гостю проявляется уже с того, грубо говоря, сколько шагов от ступенек к гостю может сделать хозяин, чтобы его поприветствовать. По отношению к Путину Макрон продемонстрировал неформальное отношение, у них были полу объятия, у них была какая-то шутка, прикосновения к Путину носили несколько панибратский характер. И здесь видно, что Макрон личностно очень хорошо ориентирован на Путина. Отношение к Меркель – очень формальный подход. А по отношению к Зеленскомупренебрежительное такое отношение", - заявил Ким.

"Зеленский продемонстрировал признаки волнения, переживания. Там очень хорошо было видно, что он нервно покусывал губу и не знал, куда деть правую руку – то ли сунуть ее в карман, то ли не сунуть. Волнение присутствовало. И это же волнение проявилось в дальнейшем при этом стартовом фотографировании", - добавил он.

Эксперт также дал комментарий по поводу отношения самого украинского президента к результатам нормандской встречи.

"У Зеленского недоставало уверенности. И вербальный контекст его финального выступления следующий: я старался, я делал. Т.е. это не фиксация результата, это акцент на действиях, которые он предпринимал. Обычно такое происходит тогда, когда человек не достигает того, к чему стремился сам. Т.е. я поднимал вопрос, обсуждал вот это, старался сделать вот это – это значит, я не достиг ни одного, ни другого, ни третьего. Но я прилагал усилия. С этой точки зрения я могу сказать, что Владимир Зеленский сам не очень высоко оценивает результаты этой встречи", - заявил эксперт по невербальным коммуникациям.

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