Из-за уступок по газу мы остаемся в постсоветском пространстве: экс-министр

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ (2014-2017 гг.) Геннадий Зубко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал акцию на Банковой, и как на настроения общества могжет повлиять вопрос газа.

"Нормандский формат, он вообще в своей повестке дня не может рассматривать вопрос газа. Еще раз подчеркиваю, что Евросоюз заинтересован в переговорах с Украиной, как с партнером, который даже в трудные времена выполнял свои обязательства, поднимая в газохранилища газ. Еврокомиссии нужно договариваться о поставках газа, потому что Украина готова, но нет соответствующего контракта, так же как нет и "Северного потока-2". Все это выглядит больше как политическая игра, а не экономический вопрос, который также имеет момент закидок в нормандский формат. К сожаленью, раньше в любых уступках по газу мы проигрывали политически и оставались из-за этого на постсоветском пространстве", - заявил Зубко.

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