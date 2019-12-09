Часть красных линий уже перейдена: Ахтем Чийгоз

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал встречу в нормандском формате, а также то, что именно 9 декабря День памяти жертв геноцида.

"Я думаю, что для нас неприятный вариант - это когда все подвиснет. Потому что и риторика, и действия, которые были перед встречей в нормандском формате, они не дают четких посылов не только обществу, но и нашим партнерами и врагам. Не было достаточного внимания к судам, которые мы выиграли и этим усилили наши международные позиции. Это и возвращение наших кораблей и наших моряков. Здесь уже другая ситуация, здесь уже не спрячешься за теми 73%, за которыми президент всегда прятался. Нас сейчас подвели к такому состоянию, когда мы должны радоваться уже тому, что президент не перейдет какие-то красные линии, часть из которых уже перейдена, кстати", - заявил Чийгоз.

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