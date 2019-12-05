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5 декабря • обновлено в 14:53
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Скабеева поговорила с Зеленским: похоже на розыгрыш

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Военный эксперт Георгий Тука прокомментировал звонок Скабеевой президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Во-первых, я очень мало верю в то, что это реальный разговор состоялся. Я знаю, как происходит коммуникация президента Украины с внешним миром и поверьте - так, чтобы работники телеканала напрямую дозвонились до президента - это практически невозможно. Если разговор идет через коммуникатор, то сначала трубку берут секретари, выясняют, кто именно и по какому вопросу звонит. Если речь о мобильной связи, то в большинстве случаев трубка находится не в руках президента непосредственно, а в руках его помощников. Когда в студии говорят - сейчас мы поговорим с президентом Украины, это очень похоже на розыгрыш. Какова была цель этого розыгрыша - не знаю, пранкеров хватает, голос у президента Зеленского достаточно характерный, его скопировать и подделать не нужно большого мастерства", - заявил Тука.

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