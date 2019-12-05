Украина должна чаще напоминать о себе: эксперт "Украина-НАТО"

Глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал прогнозы относительно членства Украины в НАТО.

"Я думаю, что сейчас это удачный вариант - призвать страны-члены НАТО обратиться в парламенты своих стран, чтобы те дали свою оценку относительно вступления Украины в Альянс. И мы тогда будем понимать и видеть какую-то обратную реакцию на это все. С одной стороны была заявка Украины на членство в 2008 году, а затем в 2010 приходит президент Янукович, который говорит о внеблоковости. Что тогда должна делать генеральный секретарь НАТО, как это все понимать? "- заявил Джердж.

Он добавил, что чем больше Украина напоминает о себе и говорит об этом на международных платформах, тем лучше.

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