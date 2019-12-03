Зеленский обещал обратиться к Будапештскому меморандуму: эксперт

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал годовщину подписания Будапештского меморандума и заявления первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Украину обманули с подписанием этого документа.

"Если говорить о Будапештском меморандуме, то в программе президента, с которой он шел на выборы, было указано, что он будет ставить вопрос консультации перед странами-подписантами Будапештского меморандума. Мне кажется, что сейчас Украина послала определенные сигналы о том, что Украина готова к миру и готова пойти на определенные уступки, большие чем те, на которые была готова предыдущая власть. И это сигнал был воспринят, в РФ увидели, что можно продавить, и они продавили формулу Штайнмайера, причем важно, что РФ провела это как украинское решение, а это подрывает рейтинг и авторитет Зеленского внутри государства", - заявил Мусиенко.

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