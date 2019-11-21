В Украине нет закона о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним

Исполнительная директор ОО "Жизнь" Лилия Олефир в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала празднование Всемирного дня отказа от курения.

"Некоторые законопроекты очень удачно повлияли на отказ от курения в Украине, например тот же закон о запрете курения в барах и ресторанах. Но появились новые вызовы, вот представьте себе, что у нас до сих пор нет запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Нет запрета для курения средств для нагрева табака в общественных местах. И мы снова говорим о том, что украинцев начали травить табачным дымом", - заявила Олефир.

По ее мнению, информационные кампании, когда в школе говорят о вреде курения, - не эффективны. Эффективной была бы социальная реклама или позиция звезд шоу-бизнеса.

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