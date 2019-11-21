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21 ноября • обновлено в 12:04
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Президент говорит одно, а делает другое: ветеран АТО

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Ветеран АТО, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал наличие красных линий для новой украинской власти.

"Красные линии размываются. Он сегодня сказал, что преступления Майдана должны расследоваться, а завтра 100% его человек прокурор Рябошапка передал это дело в никуда - в ГБР - в канализацонную трубу, фактически, вылил. А руководит ГБР Богдан - недолюстрированный чиновник Януковича. То есть президент говорит одно, а делает другое. Все это ответственность одного лица, одного человека - презедента. Он их всех набирал. Мы же о большинстве из них раньше никогда не слышали", - заявил ветеран АТО.

Взялись за ветеранов не сейчас, взялись за них раньше, добавил он.

"Мы не так больно реагируем, если кто-то там что-то украл, это действительно вопрос расследования. Но они взялись за боевые операции", - отметил Лапин

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