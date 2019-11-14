Продажа SIM-карт по паспортам повысит безопасность в Украине: комментарии эксперта

Эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан в прямом эфире на ObozTV прокомментировал новости о возможном разрешении на покупку SIM-карт только по паспорту.

"Мы должны помнить. Что мы находимся в состоянии российской вооруженной агрессии против Украины. В этой ситуации как внешний так и внутренний враг стремится дестабилизировать обстановку и использовать все методики для того, чтобы этого достичь. Одна из таких методик - это телефонный терроризм. Иногда по сетям эти вещи распространяются. Поэтому мы свидетели с вами, что в течение последних пяти лет во время войны, когда постоянно беспокоят общество такие акции, и никто из нас не хотел бы находиться в ситуации, когда правоохранительные органы оставят эту ситуацию в стороне, а общество и граждане будут страдать", - заявил Богдан.

Он привел пример США, где после 11 сентября был подписан документ, который ограничивал права и свободы граждан с целью повышения их безопасности. Сами граждане США согласились и поддержали это ограничение свобод, добавил Василий Богдан.

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