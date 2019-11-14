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14 ноября • обновлено в 12:36
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INSTAOBOZ: как политики реагировали на законопроект о земле

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Ведущие прямого эфира на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самого интересного из Инстаграма украинских политиков.

Алексей Гончарук отреагировал на принятие закона о рынке земли

Николай Тищенко из фракции "Слуга народа" написал о стихийной торговле

Александр Скичко поддержал законопроект о земле

Юлия Мендель выставила фотографию о том, что она следит за голосованием в ВР

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