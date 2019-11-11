Всемирный день шопинга: действительно ли можно сэкономить в этот день

Профессиональный шопер Рост Дикой в прямом эфире ObozTV прокомментировал празднования для шопинга в Украине.

Он отметил, что аудиторию нужно разделять на несколько групп.

"Это удовольствие, это потребность и если что-то необходимо, то срочно надо купить. Люди эмоционально реагируют на слово скидка, думают, что можно приобрести, изучают витрины. Появляется много групп в интернете, которые присылают сообщение, что вот у нас что-то новое, и шопинг начинается сразу на кухне, на диване. Есть, конечно, шопоголики, которые изучают тренды, витрины. К таким людям отношусь и я. Я научился с этим жить, контролировать это. У меня много одежды, поэтому я не реагирую на такие дни, как Черная пятница или День шопинга. Я нахожу вещи со скидками 90 или 80 процентов и покупаю их", - заявил Дикой.

По его словам, в Украине сейчас профицит одежды, заходит очень много брендов, и многие из них банкротятся.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал