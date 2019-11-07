Украина будет покупать электроэнергию в РФ: драка Ляшко и Геруса

Блогер и журналист Кирилл Сазонов в прямом эфире ObozTV прокомментировал драку Ляшко и Геруса.

"Давайте коснемся предыстории этого конфликта. Действительно Герус протолкнул, фактически вечером внес вне регламента поправку, а зал быстро за нее проголосовал, которая фактически поставила крест на интеграции украинской энергосистемы в Европейский союз, над чем мы работали несколько лет. В 2023 году мы уже должны были присоединиться к единой европейской энергосистеме, и вдруг благодаря этой поправке мы начинаем покупать электроэнергию у России. Это очень жесткий удар по Украине был", - заявил Сазонов.

Он отметил, что Ляшко выступал категорически против, и украинские энергетики выступали против, потому что Россия получает сразу два бонуса.

"Первый - Украина фактически кидает Европейский Союз, который вложил уже деньги в программы, в подготовку объединения энергосистем. Но это было жесткое условие, что мы отсоединяемся от СНГ. А теперь мы выглядим не просто ненадежными партнерами, а натуральными обманщиками в глазах Европы. Во-вторых, под вопросом наше соответствие всем требованиям энергопакета. Также в Украине снижается производство собственной электроэнергии, что приводит к безработице энергетиков, горняков, атомщиков. Вся эта повестка повышает социальную напряженность. Безработица - это люди вместо того, чтобы получать зарплату и платить налоги стоят на бирже и получают пособия. Естественно, Россия пойдет на любое снижение цены для того, чтобы выставить Украину в Европе ненадежным партнером и максимально создать напряжение в обществе", - заявил блогер.

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