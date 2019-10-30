Штабы сопротивления капитуляции разворачиваются по всем городам: Мирослав Гай

Ветеран АТО, блогер Мирослав Гай в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о протестах украинцев против разведения вийсь на Донбассе.

"Мне товарищ называл цифры в 2000 человек. Я думаю, что тысяча собралась. Но вы должны понять, что это мы организовывали эту акцию. Наша группа называется "Движение сопротивления капитуляции", туда вошли известные люди, которые занимаются протестами не первый год. Они участвовали и в революции Достоинства, и в Оранжевой революции участвовали. И мне выпала честь стать сокоординатором "Движения сопротивления капитуляции". Коротко "РОК" мы называемся, найдете нас в Facebook. Сейчас разворачиваются штабы по всем крупным городам Украины и не только", - заявил Гай.

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