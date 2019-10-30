Обзор последних новостей по состоянию на утро среды 30 октября

Обзор последних новостей по состоянию на утро среды 30 октября70 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим рассказали о последних новостях по состоянию на утро среды 30 октября.
В Золотом началось разведение войск
Люди вышли на протесты из-за разведения войск
ТГК в Минске согласовали дату еще одного разведения войск
Заседание Верховной Рады: повестка дня
Отзыв мажоритарщиков избирателями
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