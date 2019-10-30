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30 октября • обновлено в 11:35
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Обзор последних новостей по состоянию на утро среды 30 октября

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Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим рассказали о последних новостях по состоянию на утро среды 30 октября.

В Золотом началось разведение войск

Люди вышли на протесты из-за разведения войск

ТГК в Минске согласовали дату еще одного разведения войск

Заседание Верховной Рады: повестка дня

Отзыв мажоритарщиков избирателями

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