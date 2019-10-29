Люди, которые занимаются бизнесом в Украине, – герои: финансовый стратег

Финансовый стратег Сергей Позняк в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления президента о том, что Украина является страной возможностей.

Он отметил, что бизнес должен видеть перспективы. Он должен видеть путь, куда идет государство, потому что все лихорадки с законодательством - то дают работать, то не дают - их трудно отследить, поэтому, по мнению Позняка, очень многие люди просто не решаются заниматься бизнесом в Украине.

"Но тот бизнес, который есть - малый и средний - это герои, особенно те, которые работают уже не один десяток лет. Они тянут на себе этот груз бизнес-среды, которую они формируют. И они льют деньги в бак опустошенной экономики", - добавил эксперт.

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