Базовые принципы медреформы уже заложены, их нужно начать внедрять

Менеджер экспертной группы "Здравоохранение" Светлана Бубенчикова в прямом эфире ObozTV прокомментировала важность проведения фармполитики на национальном уровне.

"Ну например, у нас действует программа доступные лекарства, когда пациент или полностью получает лекарство, или с небольшой доплатой. Это отличный механизм для регулирования цен на рынке лекарственных средств, так как компании начинают конкурировать за то, чтобы их препараты вошли в эту программу. Это один из приоритетов здравоохранения, чтобы обеспечить больший выбор, привлечения к рынку генерических препаратов, которые по своему составу и эффективности такие же как и брендовые", - заявила експертка.

Она добавила, что от новой руководительницы МОЗ она не очень ждет новых идей, поскольку базовые принципы реформы уже заложены, их надо взять, возможно, что-то пересмотреть и начать внедрять.

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