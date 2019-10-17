Раз в неделю можно есть и вредную пищу: диетолог

Врач-диетолог Юлия Поворознюк в прямом эфире ObozTV дала несколько важных советов по здоровому питанию.

Она заявила, что иногда можно себе позволить и нездоровые продукты, но, по ее словам, их количество в рационе не должно составлять более 20%.

"Мы должны помнить, что очень редко мы можем себе позволить сладости, но только в первой половине дня. Ну, например, в субботу или воскресенье, когда мы встречаемся с друзьями или родителями, но не каждый день. В Украине очень низкая осознанность по поводу питания, и мы употребляем каждый день много сладостей, много углеводов, много сахара кладем в чай или кофе каждый день. Но нужно изучать информацию, знать, что сахар вреден", - заявила диетолог.

Она также добавила, что согласно результатам последних исследований украинские дети и взрослые слишком много употребляют сладкого.

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