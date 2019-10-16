Почему курс доллара упал, а цены не изменились: экономист

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире ObozTV прокомментировал, почему после падения курса доллара цены на продукты в Украине не изменились.

"Во-первых, есть такой интересный экономический закон: цена обратной эластичности не имет. Она практически никогда не падает. Должны быть очень серьезные действия, в том числе со стороны АМКУ, чтобы что-то поменялось", - заявил экономист.

По его словам, когда мы говорим о ситуации с ценами в Украине, то мы должны понимать, что более 90% мы употребляем того, что выращиваем сами. По большому счету, на то, что мы едим, курс гривни не влияет. Кроме рыбы, экзотических фруктов, бананов, которые пока не растут в Украине. То есть на продукты питания изменение курса гривни сегодня практически не влияет.

"Когда мы с вами говорим о промышленных товарах, которые массово импортируем, то там сидят такие же украинцы-экспортеры, которые прекрасно понимают, что украинские качели цен происходят не только на цены на промышленные товары, но и по курсу, и они закладывают так называемые "валютные риски" в цену товара. И мы сегодня покупаем промышленные товары, где заложена гривня по 28-28,5. И цена не будет меняться, даже если будет 23-24 грн за доллар. Вот когда цена станет 28 за доллар, тогда они начнут передвигать валютные риски и делать 30", - добавил эксперт.

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