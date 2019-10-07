Прогноз курса гривни к концу года: что будет с ценами

Директор Института социально-экономической транформации Илья Несходовский прокомментировал, когда ожидать изменения курса гривны.

Он отметил, что сейчас действуют факторы сезонного снижения ценности национальной валюты до нового года, а возможно и после нового года. Это связано с увеличением закупок, которые осуществляет государство на международных рынках, а также с неопределенностью в вопросах транзита российского газа через украинскую ГТС.

В таких условиях Несходовский прогнозирует изменение курса гривны до 26 или 26,5 грн за один американский доллар.

Он считает, что предприниматели не снизили цены после укрепления гривны в связи с тем, что некоторые продукты производятся в Украине, и цена на них регулируется в гривнях. Также влияет на цены количество ежегодного урожая. А вот цены, например, на технику, которая закупается в зарубежной валюте, снизились в соответствии с курсом, отметил Несходовский.

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