Главная Новости
7 октября • обновлено в 14:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Прогноз курса гривни к концу года: что будет с ценами

50 Читать материал на украинском

Директор Института социально-экономической транформации Илья Несходовский прокомментировал, когда ожидать изменения курса гривны.

Он отметил, что сейчас действуют факторы сезонного снижения ценности национальной валюты до нового года, а возможно и после нового года. Это связано с увеличением закупок, которые осуществляет государство на международных рынках, а также с неопределенностью в вопросах транзита российского газа через украинскую ГТС.

В таких условиях Несходовский прогнозирует изменение курса гривны до 26 или 26,5 грн за один американский доллар.

Он считает, что предприниматели не снизили цены после укрепления гривны в связи с тем, что некоторые продукты производятся в Украине, и цена на них регулируется в гривнях. Также влияет на цены количество ежегодного урожая. А вот цены, например, на технику, которая закупается в зарубежной валюте, снизились в соответствии с курсом, отметил Несходовский.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Илья Несходовский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости