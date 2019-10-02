Переговоры пошли по российскому сценарию формулы Штайнмайера: журналистка

Блогер, журналистка Лариса Волошина заявила, что формула Штайнмайера - это шаг к одностороннему выполнению Минских соглашений.

Она отметила, что помимо мнения г-на Яременко все-таки есть еще мнение г-на Бессмертного, который был непосредственным участником Минского процесса. И, по его словам, формула Штайнмайера в корне отличается от того, что вчера было согласовано в Минске. Потому что формула Штайнмайера состоит из трех страниц текста, который начинается с вопросов безопасности. Россия выдрала из этого текста один абзац, который касается исключительно выборов, отметила эксперт.

"Почему я, например, не довольна тем, что произошло. Во-первых – Украина согласилась на своеобразное разделение вопросов безопасности и политических вопросов. Сейчас согласование формулы Штайнмайера, ее части – а именно момента выборов и введение закона об особом статусе ОРДЛО без вопросов безопасности – как это было в начальном письме г-на Штайнмайера – это, на самом деле, согласие с российским сценарием по выполнению политической части Минских соглашений без вопросов безопасности.

Во-вторых, хочу обратить ваше внимание, что это согласование, которое произошло – украинская сторона отправила письмо европейскому представителю, что она согласна. Такое же письмо отправили представители т.н. ДНР и ЛНР. Таким образом, никакой России в этом согласовании теперь вообще нет. Т.е. фактически Россия выведена за скобки, и Украина тоже с этим согласилась.

И третий важный момент – закон об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который был принят и уже несколько раз пролонгировался Верховной Радой, он должен был быть введен на 3 года. Но сейчас, согласно тому, что согласовали в Минске, и того, что я думаю, будет согласовано в нормандском формате, сейчас этот закон вводится на временном основании в 20:00 после закрытия избирательных участков и потом начинает действовать на постоянном основании.

Мы понимаем, что временное действие закона может продолжаться бесконечно. Даже если ОБСЕ признает, что выборы не соответствовали стандартам – это не означает, что закон не будет действовать", - заявила Волошина.

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